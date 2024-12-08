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Дана Уайт назвал свой результат реванша Волков — Ган

Дана Уайт назвал свой результат реванша Волков — Ган
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал результат реванша в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянином Александром Волковым и французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

Напомним, Волков проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28).

«Думаю, Волков выиграл. После боя я подошёл к Волкову, извинился перед ним. На мой взгляд, он выиграл. Потом ко мне подошёл глава Атлетической комиссии и сказал, что второй раунд был близким, они оба были потрясены и можно было отдать в любую сторону. Они объяснили своё решение. Неважно, что я думаю, всё решают судьи», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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