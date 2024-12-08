«Ограбление, конечно, ограбление». Корешков — о результате боя Волкова и Гана

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков прокомментировал поражение Александра Волкова в реванше с французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Волков уступил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Ограбление, конечно, ограбление. Саша хорошо работал во всех аспектах, имел неплохой план. Он вообще молодец, отлично подрался. Третий раунд можно даже не обсуждать, выиграл однозначно. Но первый, второй… Да, был у Гана тейкдаун, у Волкова было два. Даже если Сирилю отдать первый раунд, то второй… Ну куда? Саша и бекфист пробил, и с колена, и «гильотину» накинул. Отдал концовку, но там минута оставалась. Но сколько сам донёс. Считаю, что ограбили. Второй раунд он однозначно выиграл. И третий. Этого уже хватает, чтобы отдать ему победу», — сказала Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.