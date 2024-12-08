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Корешков оценил поединок Рахмонова и Гарри на UFC 310

Корешков оценил поединок Рахмонова и Гарри на UFC 310
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков прокомментировал поединок между казахстанским претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 310. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

«Они экономили силы. Наверное, больше – Рахмонов. Пятираундовый же бой был. Плюс Рахмонову отбили ногу, он двигаться не мог, не поспевал. Гарри проиграл бой, однозначно. Первый раунд, второй и четвёртый. Но для Гарри это был хороший бой. Он вышел на коротком уведомлении, провёл пять раундов. И с третьего начал доминировать. Он уже в третьем раунде понял, что ногу отбил. Рахмонов в конце удачно перевёл, контролировал, этого хватило», — сказала Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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