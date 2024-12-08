Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев: буду побеждать до 100-0, пока мне не дадут бой за титул UFC

Евлоев: буду побеждать до 100-0, пока мне не дадут бой за титул UFC
Комментарии

Непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о желании сразиться за титул организации.

«Если UFC считает, что я не заслуживаю титула, дайте мне ещё один бой. Я продолжу побеждать, даже до 100-0. Тогда они задумаются о титульном бое», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Напомним, на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Евлоев победил единогласным решением судей экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе грузинский боец Илия Топурия на UFC 308 в октябре нокаутировал американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

Материалы по теме
Мовсар Евлоев идёт на длиннейшей серии побед в полулёгком весе UFC

Непобеждённый Мовсар Евлоев показал видео со своей тренировки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android