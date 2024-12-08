Евлоев: буду побеждать до 100-0, пока мне не дадут бой за титул UFC

Непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о желании сразиться за титул организации.

«Если UFC считает, что я не заслуживаю титула, дайте мне ещё один бой. Я продолжу побеждать, даже до 100-0. Тогда они задумаются о титульном бое», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Напомним, на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Евлоев победил единогласным решением судей экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе грузинский боец Илия Топурия на UFC 308 в октябре нокаутировал американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

Материалы по теме Мовсар Евлоев идёт на длиннейшей серии побед в полулёгком весе UFC

Непобеждённый Мовсар Евлоев показал видео со своей тренировки