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Волков получил статус обязательного претендента на титул, несмотря на поражение от Гана

Волков получил статус обязательного претендента на титул, несмотря на поражение от Гана
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков получил статус обязательного претендента на титул, несмотря на поражение раздельным решением судей в реванше с бывшим обладателем временного пояса UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом. Об этом сообщил менеджер Волкова Иван Банников.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

«Всё руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой след и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, они сообщили нам, что, несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остаётся претендентом на титул, а не Ган», — приводит слова Банникова ТАСС.

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC 310, в рамках которого Волков во второй раз уступил спорным судейским решением Гану.

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