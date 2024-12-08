Волков получил статус обязательного претендента на титул, несмотря на поражение от Гана

Российский тяжеловес UFC Александр Волков получил статус обязательного претендента на титул, несмотря на поражение раздельным решением судей в реванше с бывшим обладателем временного пояса UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом. Об этом сообщил менеджер Волкова Иван Банников.

«Всё руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой след и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, они сообщили нам, что, несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остаётся претендентом на титул, а не Ган», — приводит слова Банникова ТАСС.

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC 310, в рамках которого Волков во второй раз уступил спорным судейским решением Гану.