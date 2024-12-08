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Мераб Двалишвили устроил перепалку на UFC 310. Его удержала охрана

Мераб Двалишвили устроил перепалку на UFC 310. Его удержала охрана
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили в очередной раз стал участником скандала.

Грузинский боец вступил в перепалку со зрителем на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и едва не устроил потасовку, его удержала охрана.

Мерабу Двалишвили 33 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года. В сентябре Двалишвили завоевал чемпионский титул, победив единогласным решением на UFC 306 американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в американском промоушене 11 побед и два поражения.

Ранее Двалишвили негативно высказался об Умаре Нурмагомедове.

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