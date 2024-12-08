«Крики скоро превратятся в слёзы». Мухаммад заявил о готовности к бою с Рахмоновым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад заявил о готовности к поединку с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Я в предвкушении. Крики скоро превратятся в слёзы. Я собираюсь заполучить ещё одну победу», — заявил Мухаммад в интервью в клетке на UFC 310.

В своём последнем бою на UFC 310 Рахмонов одолел единогласным судейским решением по итогам пяти раундов ирландца Иана Гарри.

Мухаммад в июле на UFC 304 завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса и победив его единогласным решением судей.

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