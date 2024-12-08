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Фото: Иан Гарри переодевал шорты по ходу поединка с Шавкатом Рахмоновым

Фото: Иан Гарри переодевал шорты по ходу поединка с Шавкатом Рахмоновым
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Ирландский полусредневес UFC Иан Гарри перед четвёртым раундом поединка против казахстанца Шавката Рахмонова был вынужден сменить шорты из-за того, что прежние разорвались на нём по ходу третьего раунда боя.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, поединок завершился победой Рахмонова единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Все трое судей поставили счёт 48:47 в пользу Шавката. Для него это был первый в карьере поединок, который продлился всю отведённую дистанцию. До этого все 18 своих боёв он завершал исключительно досрочно в свою пользу.

Гарри потерпел первое в карьере поражение. До этого боя он имел рекорд 15-0.

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