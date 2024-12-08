«Действительно странное решение». Борщёв высказался о судействе в бою Волков — Ган

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв прокомментировал результат поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Александром Волковым и французом Сирилем Ганом, состоявшегося на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Александр Волков проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28).

«В бою Волкова и Гана действительно было какое-то странное судейское решение. Но мне нравится, что Александр растёт от боя к бою и становится ещё круче», — сказал Борщёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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