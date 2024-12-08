Борщёв высказался о победе Евлоева над Стерлингом на UFC 310

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв прокомментировал результат поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом, состоявшегося на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Евлоев победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (29-28, 29-28, 29-28).

«Евлоев мне очень понравился. Я сам не особо разбираюсь в грэпплинге, но даже я смог заценить, что за лютый бой они устроили со Стерлингом», — сказал Борщёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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