Белал Мухаммад и Ислам Махачев сделали совместное фото на UFC 310

Действующий чемпион UFC в полусреднем дивизионе Белал Мухаммад опубликовал на своей странице в социальных сетях совместное фото с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым во время турнира UFC 310, который проходил в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Белал Мухаммад и Ислам Махачев на турнире UFC 310 Фото: Из личного архива Белала Мухаммада в социальных сетях

Напомним, в главном событии турнира UFC 310 бразильский чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Александр Пантожа провёл успешную третью защиту своего титула, победив удушающим приёмом во втором раунде японца Кая Асакуру.

В соглавном событии шоу непобеждённый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Ианом Гарри и теперь ожидает титульного боя с Белалом Мухаммадом.