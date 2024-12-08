Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад и Ислам Махачев сделали совместное фото на UFC 310

Белал Мухаммад и Ислам Махачев сделали совместное фото на UFC 310
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полусреднем дивизионе Белал Мухаммад опубликовал на своей странице в социальных сетях совместное фото с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым во время турнира UFC 310, который проходил в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Белал Мухаммад и Ислам Махачев на турнире UFC 310

Белал Мухаммад и Ислам Махачев на турнире UFC 310

Фото: Из личного архива Белала Мухаммада в социальных сетях

Напомним, в главном событии турнира UFC 310 бразильский чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Александр Пантожа провёл успешную третью защиту своего титула, победив удушающим приёмом во втором раунде японца Кая Асакуру.

В соглавном событии шоу непобеждённый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Ианом Гарри и теперь ожидает титульного боя с Белалом Мухаммадом.

Материалы по теме
Конор Макгрегор подшутил над причёской Александра Волкова на UFC 310
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android