Конор Макгрегор подшутил над причёской Александра Волкова на UFC 310

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор иронично высказался о причёске российского тяжеловеса Александра Волкова, выступившего на прошедшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).
«Пэдди Пимблоков», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, Волков сразился в реванше с французским экс-претендентом на титул Сирилем Ганом и проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28), что вызвало споры. Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что посчитал Волкова победителем.
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