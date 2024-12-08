Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пуляев: Ган остался для Волкова неразгаданным ребусом. Лучше не доводить до решения

Пуляев: Ган остался для Волкова неразгаданным ребусом. Лучше не доводить до решения
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал итоги реванша Александра Волкова и Сириля Гана на UFC 310.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«К сожалению, для Волкова Ган остался неразгаданным ребусом. Вроде в борьбе были неплохие переводы, но в той же степени и Ган переводил и делал попытки болевых. Бэкфист от Волкова вообще был потрясающий, мне кажется, после него все смотрящие соскочили со своих мест.

Мне показалось, что Александр выиграл, но, как это обычно бывает, лучше не доводить до судейского решения, чтоб не быть им разочарованным», — сказал Андрей Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Волков потерпел поражение от Гана спорным раздельным решением судей по итогам всей дистанции боя. До этого бойцы встречались в 2021 году, и тогда победу единогласным судейским решением также одержал Ган.

Материалы по теме
Волков получил статус обязательного претендента на титул, несмотря на поражение от Гана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android