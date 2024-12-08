Пуляев: Ган остался для Волкова неразгаданным ребусом. Лучше не доводить до решения

Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал итоги реванша Александра Волкова и Сириля Гана на UFC 310.

«К сожалению, для Волкова Ган остался неразгаданным ребусом. Вроде в борьбе были неплохие переводы, но в той же степени и Ган переводил и делал попытки болевых. Бэкфист от Волкова вообще был потрясающий, мне кажется, после него все смотрящие соскочили со своих мест.

Мне показалось, что Александр выиграл, но, как это обычно бывает, лучше не доводить до судейского решения, чтоб не быть им разочарованным», — сказал Андрей Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Волков потерпел поражение от Гана спорным раздельным решением судей по итогам всей дистанции боя. До этого бойцы встречались в 2021 году, и тогда победу единогласным судейским решением также одержал Ган.