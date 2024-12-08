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Дана Уайт ответил, будет ли Макгрегор драться в UFC после обвинения в изнасиловании

Дана Уайт ответил, будет ли Макгрегор драться в UFC после обвинения в изнасиловании
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о будущем экс-чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, в ноябре признанного виновным в изнасиловании.

«Если бы у меня был комментарий об этом, я бы его уже дал. Я не знаю, как долго он не дрался. Но если он и будет драться, то в следующем году», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Ранее Макгрегор подшутил над причёской Александра Волкова на UFC 310.

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