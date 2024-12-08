Стали известны соперник и дата дебютного боя Андрея Пуляева в UFC

Российский боец ММА Андрей Пуляев высказался по поводу предстоящего дебюта в UFC, который состоится 22 марта 2025 года.

«Стала известна информация по поводу моего дебюта в UFC. Свой первый бой в лиге я проведу 22 марта на турнире UFC Fight Night London. В соперниках — британец Кристиан Данкан», — сказал Андрей Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Андрей Пуляев с рекордом 9-2 оказался в UFC после победы над Лиамом Андерсоном в претендентской серии Даны Уайта. У Кристиана Данкана рекорд 23-5, в последнем бою в UFC он уступил Грегори Родригесу. При этом Данкан имеет в своём активе победу над другим российским бойцом Денисом Тюлюлиным.