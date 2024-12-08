Умар Нурмагомедов прокомментировал победу Евлоева на UFC 310

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал победу полулегковеса и соотечественника Мовсара Евлоева над американцем Алджамейном Стерлингом, поединок с которым состоялся на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

«Ты сегодня молодец, брат», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

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