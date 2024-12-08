Исраил Мадримов не сможет провести бой с Богачуком из-за болезни

Узбекский экс-чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов не сможет принять участия в поединке против бывшего обладателя временного титула WBC в этом дивизионе украинца Сергея Богачука, который был запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Причиной тому стали проблемы со здоровьем у Мадримова.

«Врачи подтвердили, что Исраил Мадримов болен острым бронхитом и вынужден отказаться от боя 21 декабря против Богачука. Британский боксёр Ишмаэль Салас заменит Мадримова, который теперь будет восстанавливаться и готовиться к запланированному на 22 февраля поединку против Ортиса», — написал на своей странице в социальных сетях председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Напомним, 22 февраля в Саудовской Аравии Мадримов официально запланировал бой против действующего обладателя временного пояса WBC первого среднего веса Вёрджила Ортиса.