Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраил Мадримов не сможет провести бой с Богачуком из-за болезни

Исраил Мадримов не сможет провести бой с Богачуком из-за болезни
Аудио-версия:
Комментарии

Узбекский экс-чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов не сможет принять участия в поединке против бывшего обладателя временного титула WBC в этом дивизионе украинца Сергея Богачука, который был запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Причиной тому стали проблемы со здоровьем у Мадримова.

«Врачи подтвердили, что Исраил Мадримов болен острым бронхитом и вынужден отказаться от боя 21 декабря против Богачука. Британский боксёр Ишмаэль Салас заменит Мадримова, который теперь будет восстанавливаться и готовиться к запланированному на 22 февраля поединку против Ортиса», — написал на своей странице в социальных сетях председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Напомним, 22 февраля в Саудовской Аравии Мадримов официально запланировал бой против действующего обладателя временного пояса WBC первого среднего веса Вёрджила Ортиса.

Материалы по теме
Канело: думал над тем, чтобы подраться с Джейком Полом и отомстить ему за Майка Тайсона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android