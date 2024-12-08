Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков: в случае боя Аспиналла и Джонса следующий титульник будет моим

Волков: в случае боя Аспиналла и Джонса следующий титульник будет моим
Комментарии

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает, что сохранил претендентский статус, несмотря на поражение в реванше с французом Сирилем Ганом на UFC 310.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Я пока ни одного человека не встретил, который бы мне в лицо сказал, что я этот бой проиграл. А я максимально спокойно спрашивал. Мне интересно добиться справедливости. Со всеми, с кем я разговаривал, и внутри UFC, и среди болельщиков. Большую поддержку получаю из интернета, очевидно, что поединок я не проиграл.

Это первый момент. Во-вторых, надеюсь, что для UFC я всё ещё остаюсь претендентом на чемпионский бой. В случае поединка Аспиналла с Джонсом, естественно, следующий титульный бой должен быть моим, как если бы я выиграл», — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».

Материалы по теме
Дана Уайт назвал свой результат реванша Волков — Ган
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android