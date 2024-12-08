Волков: в случае боя Аспиналла и Джонса следующий титульник будет моим

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает, что сохранил претендентский статус, несмотря на поражение в реванше с французом Сирилем Ганом на UFC 310.

«Я пока ни одного человека не встретил, который бы мне в лицо сказал, что я этот бой проиграл. А я максимально спокойно спрашивал. Мне интересно добиться справедливости. Со всеми, с кем я разговаривал, и внутри UFC, и среди болельщиков. Большую поддержку получаю из интернета, очевидно, что поединок я не проиграл.

Это первый момент. Во-вторых, надеюсь, что для UFC я всё ещё остаюсь претендентом на чемпионский бой. В случае поединка Аспиналла с Джонсом, естественно, следующий титульный бой должен быть моим, как если бы я выиграл», — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».