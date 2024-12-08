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Волков: вообще непонятно, почему судьи из бокса судят ММА. Они некомпетентны

Волков: вообще непонятно, почему судьи из бокса судят ММА. Они некомпетентны
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал работу одного из боковых судей Аделаиды Бёрд на его реванше с бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом дивизионе французом Сирилем Ганом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Вообще непонятно, почему судьи из бокса судят ММА. И при этом они некомпетентны. Судят на таких больших турнирах. Есть прецедент того, чтобы в целом рассмотреть её компетентность. Не знаю, конечно, это сложно всё будет оспорить юридически. В штате Невада, где мы дрались, насколько я понимаю, часто происходят такие ситуации. Попробую что-то сделать. Всё больше зависит от того, какие ресурсы мы сможем подключить и насколько это вообще в целом юридически возможно.

Я не считаю, что такие судьи-профессионалы должны решать судьбу спортсменов, потому что поединки бывают разные, близкие. Это спорт, это не уличная драка, это конкретный вид спорта, где должны быть чётко обозначены границы победы и поражения.

За это спортсмены теряют и получают большие деньги, решается их дальнейшая судьба. Почему спортсменов, которые показывают плохие бои, удаляют из ростера, а судей, которые некомпетентно судят, даже не водят на переобучение?» — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) Волков проиграл Гану спорным раздельным решением судей по итогам всей дистанции боя.

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