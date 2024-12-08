Волков считает, что выиграл все три раунда у Гана

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает, что выглядел в реванше с бывшим обладателем временного пояса UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом лучше на протяжении всех раундов боя.

«Мне показалось, что во всех трёх раундах я нанёс больше урона. Попаданий с моей стороны, по моим ощущениям, было больше. Контроля поединка было больше. В целом он, в принципе, играл по тем правилам, которые я ему навязал. То есть, по сути, вся активность была с моей стороны. Темп поединка задавал я. Ну, мне, конечно же, стоит, наверное, чтобы актуально говорить, точно выиграл я все три раунда или нет, пересмотреть бой самому.

Но насколько я ощущал это в течение боя, я очень мало ситуаций отдал. Намного больше в поединке выиграл и намного больше у меня было активности. Может быть, раунды и были очень близкими, но в мою пользу», — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 310, в основном карде которого Волков проиграл Гану раздельным решением судей.