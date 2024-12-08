Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков считает, что выиграл все три раунда у Гана

Волков считает, что выиграл все три раунда у Гана
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает, что выглядел в реванше с бывшим обладателем временного пояса UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом лучше на протяжении всех раундов боя.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Мне показалось, что во всех трёх раундах я нанёс больше урона. Попаданий с моей стороны, по моим ощущениям, было больше. Контроля поединка было больше. В целом он, в принципе, играл по тем правилам, которые я ему навязал. То есть, по сути, вся активность была с моей стороны. Темп поединка задавал я. Ну, мне, конечно же, стоит, наверное, чтобы актуально говорить, точно выиграл я все три раунда или нет, пересмотреть бой самому.

Но насколько я ощущал это в течение боя, я очень мало ситуаций отдал. Намного больше в поединке выиграл и намного больше у меня было активности. Может быть, раунды и были очень близкими, но в мою пользу», — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 310, в основном карде которого Волков проиграл Гану раздельным решением судей.

Материалы по теме
Волков рассказал, в каком случае результат реванша с Ганом может быть изменён
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android