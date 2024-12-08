Волков рассказал, в каком случае результат реванша с Ганом может быть изменён

Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о поражении в реванше с французом Сирилем Ганом на UFC 310.

«Не думаю, что Сирилю после такого выступления, даже если ему поставили судьи галочку, дадут чемпионский бой. Поэтому, по сути, моя позиция в дивизионе не меняется. Для всех внутри UFC я, скажем так, показал, что сильнее Гана. А как сложится судьба дальше, посмотрим.

Будем, конечно, стараться решение оспорить. Конечно, я знаю, что таких прецедентов, чтобы получилось оспорить, ещё не было. Но попробуем подключить команду юристов. Насколько я знаю, это возможно, если сама судья признает, что была неправа», — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».