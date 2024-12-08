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Деметриусу Джонсону предложили $ 2 млн за возвращение — Мышонок ответил

Деметриусу Джонсону предложили $ 2 млн за возвращение — Мышонок ответил
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон сообщил о том, что ему сделали предложение о возвращении в бои.

«Ребята, мне предложили 2 миллиона долларов за бой! Я отказался, потому что больше не хочу драться», — написал Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Деметриусу Джонсону 38 лет. Мышонок дебютировал как профессионал в 2007 году, с 2011 по 2018 год выступал в UFС, где стал чемпионом в наилегчайшем весе и провёл 11 защит титула. С 2019 по 2023 год Джонсон выступал в азиатском промоушене ONE, где и завершил карьеру в статусе чемпиона в легчайшем весе (до 61 кг).

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