Деметриусу Джонсону предложили $ 2 млн за возвращение — Мышонок ответил

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон сообщил о том, что ему сделали предложение о возвращении в бои.

«Ребята, мне предложили 2 миллиона долларов за бой! Я отказался, потому что больше не хочу драться», — написал Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Деметриусу Джонсону 38 лет. Мышонок дебютировал как профессионал в 2007 году, с 2011 по 2018 год выступал в UFС, где стал чемпионом в наилегчайшем весе и провёл 11 защит титула. С 2019 по 2023 год Джонсон выступал в азиатском промоушене ONE, где и завершил карьеру в статусе чемпиона в легчайшем весе (до 61 кг).