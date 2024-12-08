Хабиб Нурмагомедов отреагировал на словесную перепалку Умара Нурмагомедова с Двалишвили

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на словесную перепалку между своим двоюродным братом, непобеждённым претендентом на титул UFC в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым, и действующим чемпионом в этом весе Мерабом Двалишвили во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311.

«Всегда будут люди с противоположным мнением», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях под опубликованным фото Умара Нурмагомедова.

Напомним, турнир UFC 311 состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США), где поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым станет соглавным событием шоу.