Фото: Ислам Махачев ел мандарин во время просмотра главного боя UFC 310

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ел мандарин во время просмотра главного боя турнира UFC 310, где действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем дивизионе Александр Пантожа проводил третью защиту своего пояса в поединке против японца Кая Асакуры.

Напомним, Пантожа победил Асакуру удушающим приёмом во втором раунде. Этим успешным боем Пантожа довёл серию своих побед до семи. Всего же его послужной список состоит из 34 поединков (29 побед при всего пяти поражениях).

Ислам Махачев поедает мандарины на UFC 310 Фото: Скриншот сторис социальных сетей Ислама Махачева

Для Асакуры этот бой стал дебютным под эгидой UFC, и в первом же поединке он получил возможность сразиться за чемпионский титул.