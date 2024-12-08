Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Ислам Махачев ел мандарин во время просмотра главного боя UFC 310

Фото: Ислам Махачев ел мандарин во время просмотра главного боя UFC 310
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ел мандарин во время просмотра главного боя турнира UFC 310, где действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем дивизионе Александр Пантожа проводил третью защиту своего пояса в поединке против японца Кая Асакуры.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) — Кай Асакура
08 декабря 2024, воскресенье. 08:40 МСК
Александр Пантожа
Окончено
SUB
Кай Асакура

Напомним, Пантожа победил Асакуру удушающим приёмом во втором раунде. Этим успешным боем Пантожа довёл серию своих побед до семи. Всего же его послужной список состоит из 34 поединков (29 побед при всего пяти поражениях).

Ислам Махачев поедает мандарины на UFC 310

Ислам Махачев поедает мандарины на UFC 310

Фото: Скриншот сторис социальных сетей Ислама Махачева

Для Асакуры этот бой стал дебютным под эгидой UFC, и в первом же поединке он получил возможность сразиться за чемпионский титул.

Материалы по теме
Фото
Белал Мухаммад и Ислам Махачев сделали совместное фото на UFC 310
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android