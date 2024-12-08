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«Вот такая у меня работа». Александр Емельяненко показал повреждённое лицо

«Вот такая у меня работа». Александр Емельяненко показал повреждённое лицо
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Скандально известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, где продемонстрировал издержки своей работы профессионального бойца.

«Вот такая у меня работа. И она мне приносит радость. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, веруйте в бога, люди добрые», — сказал Емельяненко в видео.

Емельяненко планирует провести свой следующий бой 21 декабря на турнире NFL 2 в Ингушетии. Имя его соперника организаторы этого шоу планируют анонсировать в ближайшее время.

Напомним, последний официальный поединок Емельяненко состоялся в ноябре 2021 года, где потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от бразильца Марсио Сантоса.

Послужной список Александра в ММА составляет 38 боёв (28 побед, девять поражений и одна ничья).

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