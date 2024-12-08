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Президент Казахстана Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой над Ианом Гарри

Президент Казахстана Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой над Ианом Гарри
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил непобеждённого бойца UFC, который выступает в полусреднем весе (до 77 кг), соотечественника Шавката Рахмонова с победой в поединке с представителем Ирландии Ианом Гарри. Бой состоялся сегодня, 8 декабря, на турнире UFC 310. Номад победил единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

«Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте», — сказано в пресс-релизе.

Для Шавката победа над Гарри стала 19-й подряд и первой, которую он одержал не досрочно. В UFC Номад дебютировал на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года.

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