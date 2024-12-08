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«Мой маленький Стрикленд». Дана Уайт отреагировал на скандал с Двалишвили на UFC 310

«Мой маленький Стрикленд». Дана Уайт отреагировал на скандал с Двалишвили на UFC 310
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент с чемпионом организации грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Двалишвили в очередной раз устроил перепалку со зрителем, от потасовки его удержала охрана.

«Он — мой маленький Стрикленд. Только не болтает. Что можно сделать? Купите ему трансляцию. Даже не знаю…» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Мерабу Двалишвили 33 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года. В сентябре Двалишвили завоевал чемпионский титул, победив единогласным решением на UFC 306 американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в американском промоушене 11 побед и два поражения.

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