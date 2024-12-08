Мовсар Евлоев: я единственный, кто может остановить Илию Топурию

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе, россиянин Мовсар Евлоев считает, что лишь ему в полулёгком весе удастся победить действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузина Илию Топурию.

«В случае со мной не всегда играет уровень борьбы, играет важную роль то, насколько твоей борьбы хватит против меня. Я не устаю, мои резервы — достаточные для пятираундового боя. Не думаю, что Илие будет интересно размениваться со мной в борьбе, это будет глупо с его стороны.

Думаю, Топурия — отличный боец. Да все так думают. Он уронил уже нескольких легенд. Он сильный, у него хорошая борьба, потрясающая ударная техника. Я единственный, кто сейчас может остановить его в полулёгком весе. У меня достаточно силы, чтобы остановить этого парня. У меня нет ничего, кроме уважения, к этому парню. Единственное, чего я хочу от него, — это титул», — сказал Евлоев на пресс-конференции после турнира UFC 310.