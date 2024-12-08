Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев: я единственный, кто может остановить Илию Топурию

Мовсар Евлоев: я единственный, кто может остановить Илию Топурию
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе, россиянин Мовсар Евлоев считает, что лишь ему в полулёгком весе удастся победить действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузина Илию Топурию.

«В случае со мной не всегда играет уровень борьбы, играет важную роль то, насколько твоей борьбы хватит против меня. Я не устаю, мои резервы — достаточные для пятираундового боя. Не думаю, что Илие будет интересно размениваться со мной в борьбе, это будет глупо с его стороны.

Думаю, Топурия — отличный боец. Да все так думают. Он уронил уже нескольких легенд. Он сильный, у него хорошая борьба, потрясающая ударная техника. Я единственный, кто сейчас может остановить его в полулёгком весе. У меня достаточно силы, чтобы остановить этого парня. У меня нет ничего, кроме уважения, к этому парню. Единственное, чего я хочу от него, — это титул», — сказал Евлоев на пресс-конференции после турнира UFC 310.

Материалы по теме
Евлоев снова без финиша. Уверенная, но скучная победа россиянина
Евлоев снова без финиша. Уверенная, но скучная победа россиянина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android