Дана Уайт отреагировал на выступление Мовсара Евлоева в бою с Алджамейном Стерлингом

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на выступление топового и непобеждённого бойца UFC, выступающего в полулёгком весе, россиянина Мовсара Евлоева в бою с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Алджамейном Стерлингом.

«Он хорошо выглядел. Поздравляю его [с победой над Алджамейном Стерлингом]», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, бой между Евлоевым и Стерлингом состоялся сегодня, 8 декабря, на турнире UFC 310, который прошёл в Лас-Вегасе. Поединок завершился победой российского атлета единогласным решением судей. Для Евлоева эта победа стала 19 подряд, а в североамериканском промоушене — девятой.