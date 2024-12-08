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Дана Уайт отреагировал на выступление Мовсара Евлоева в бою с Алджамейном Стерлингом

Дана Уайт отреагировал на выступление Мовсара Евлоева в бою с Алджамейном Стерлингом
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Президент UFC Дана Уайт отреагировал на выступление топового и непобеждённого бойца UFC, выступающего в полулёгком весе, россиянина Мовсара Евлоева в бою с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Алджамейном Стерлингом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

«Он хорошо выглядел. Поздравляю его [с победой над Алджамейном Стерлингом]», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, бой между Евлоевым и Стерлингом состоялся сегодня, 8 декабря, на турнире UFC 310, который прошёл в Лас-Вегасе. Поединок завершился победой российского атлета единогласным решением судей. Для Евлоева эта победа стала 19 подряд, а в североамериканском промоушене — девятой.

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