Шавкат Рахмонов ответил, когда планирует провести титульный бой с Белалом Мухаммадом

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе, казахстанец Шавкат Рахмонов ответил, когда планирует провести титульный бой с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 77 кг американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Я — главный претендент на титул. Надеюсь, в следующем году — в идеале — в апреле или в мае — мы подерёмся», — сказал Рахмонов на пресс-конференции после турнира UFC 310.

Напомним, сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе на турнире UFC 310 состоялся бой между Шавкатом и представителем Ирландии Ианом Гарри. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Номада единогласным решением судей.