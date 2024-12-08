Макгрегор может покинуть Ирландию из-за признания его виновным в изнасиловании — источник

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор может покинуть Ирландию на долгий срок на фоне признания его виновным по делу об изнасиловании. Об этом сообщает издание Irish Mirror со ссылкой на близкого к Макгрегору человека.

«Конор был полностью потрясён разрушительными последствиями проигрыша в гражданском деле. Он собирается обжаловать вердикт, чтобы очистить своё имя. Конор искренне расстроен всем этим, а также тем, как, по его мнению, его предали.

Коммерческий ущерб в Великобритании и Ирландии оказался колоссальным, поскольку розничные торговцы отказались продавать его стаут ​​и виски Proper No. Twelve. Однако судебное разбирательство не нанесло такого ущерба в коммерческом плане в США, где большинство его поклонников поддерживают его. Он хочет на данный момент покинуть Ирландию и осесть в Штатах», — сказал неназванный человек, который близок к Макгрегору.