Мухаммад — о победе Рахмонова: мы узнали, кто является настоящим «бугимэном» дивизиона

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу казахстанца Шавката Рахмонова в бою с ирландцем Ианом Гарри. Их бой состоялся на турнире UFC 311. Номад победил единогласным решением судей.

«Мы только что узнали, кто является настоящим «бугимэном» дивизиона. Я — лучший в мире. В этой игре есть уровни. Люди создали вокруг Шавката какой-то ореол. Его бой с Ианом Гарри был поединком высокого класса. Но я просто получил лишние 20 минут записи для изучения. Мне казалось, что я просто размажу его, а теперь Шавкат дал мне лишние 20 минут, из которых я пойму, как легче расправиться с ним», — приводит слова Мухаммада портал Bloody Elbow.