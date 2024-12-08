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Мухаммад — о победе Рахмонова: мы узнали, кто является настоящим «бугимэном» дивизиона

Мухаммад — о победе Рахмонова: мы узнали, кто является настоящим «бугимэном» дивизиона
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу казахстанца Шавката Рахмонова в бою с ирландцем Ианом Гарри. Их бой состоялся на турнире UFC 311. Номад победил единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

«Мы только что узнали, кто является настоящим «бугимэном» дивизиона. Я — лучший в мире. В этой игре есть уровни. Люди создали вокруг Шавката какой-то ореол. Его бой с Ианом Гарри был поединком высокого класса. Но я просто получил лишние 20 минут записи для изучения. Мне казалось, что я просто размажу его, а теперь Шавкат дал мне лишние 20 минут, из которых я пойму, как легче расправиться с ним», — приводит слова Мухаммада портал Bloody Elbow.

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