Владимир Маркелов завоевал титул чемпиона RCC Hard в тяжёлом весе

Сегодня, 8 декабря, на турнире RCC Hard состоялся поединок по правилам кулачных боёв между Владимиром Маркеловым и Русланом Хаитовым. Маркелов нокаутировал визави в третьем раунде. Таким образом, Владимир завоевал титул чемпиона RCC Hard в тяжёлом весе и получил бонус в 1 млн рублей.

Владимиру 30 лет. В боях на голых кулаках он одержал четыре победы, не потерпел ни одного поражения, но один поединок был признан судьями ничьей.

В качестве профессионального боксёра Маркелов победил в шести боях, в трёх из которых он нокаутировал своих оппонентов, а также два раза терпел поражения. Является двукратным обладателем Кубка России по боксу (2019, 2020).