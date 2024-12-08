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Лига ACA официально вводит допинг-тестирование бойцов с 2025 года

Лига ACA официально вводит допинг-тестирование бойцов с 2025 года
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объявил о введении допинг-контроля в лиге с 2025 года.

«Уважаемые наши друзья, каждый раз у вас бывают какие-то вопросы к нам. Как только речь заходит о лиге ACA, вы вспоминаете о допинге, вы вспоминаете о химии. Хотя нигде за пределами UFC нет понятной допинг-системы, нет ни планового допинг-тестирования. Но вы постоянно говорите, что в лиге АСА допинг. И бойцы об этом говорят. Это, знаете, какая-то шарманка. Кто-то где-то что-то услышал и уже говорит об этом, сам даже не вдумываясь.

Допинг есть везде. Однако когда мы говорим о наследии таких великих бойцов, как Фёдор Емельяненко, Александр Шлеменко и многих других, я ни разу не слышал, чтобы тема допинг-тестирования поднималась. Многие бойцы выстраивали своё наследие там, где не было допинг-тестирования. чем мы отличаемся от этих промоушенов? Поэтому, чтобы лишить вас последней возможности оспаривать [нашу лигу], мы вводим допинг-тестирование», — сказал Бадаев на пресс-конференции перед турниром ACA 182.

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