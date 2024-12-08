О'Мэлли — о драке Двалишвили на UFC 310: Мераб дерётся только с фанатами на трибунах

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли отреагировал на драку действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили с фанатом на турнире UFC 310, который состоялся сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США).

«Мераб дерётся кулаками только с фанатами на трибунах», — написал на своей странице в социальных сетях О'Мэлли.

Напомним, следующий поединок грузинский атлет проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Их бой станет соглавным на турнире.