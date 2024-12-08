Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли — о драке Двалишвили на UFC 310: Мераб дерётся только с фанатами на трибунах

О'Мэлли — о драке Двалишвили на UFC 310: Мераб дерётся только с фанатами на трибунах
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли отреагировал на драку действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили с фанатом на турнире UFC 310, который состоялся сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США).

«Мераб дерётся кулаками только с фанатами на трибунах», — написал на своей странице в социальных сетях О'Мэлли.

Напомним, следующий поединок грузинский атлет проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Их бой станет соглавным на турнире.

Материалы по теме
Видео
Мераб Двалишвили устроил перепалку на UFC 310. Его удержала охрана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android