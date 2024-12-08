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Дана Уайт призвал трёх бойцов UFC завершить карьеру

Дана Уайт призвал трёх бойцов UFC завершить карьеру
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Президент UFC Дана Уайт призвал трёх бойцов лиги завершить карьеру после того, как они проиграли на турнире UFC 310, который состоялся сегодня, 8 декабря.

«Энтони Смит, Клэй Гуида и Крис Уайдман должны завершить карьеру. Им надо уйти в отставку», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 310.

Напомним, Энтони Смит проиграл Доминику Рейесу техническим нокаутом во втором раунде. Клэй Гуида постучал после того, как Чейз Хупер провёл ему болевой приём на руку. А Крис Уайдман уступил Эрику Андерсу техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее Дана Уайт отреагировал на выступление Мовсара Евлоева в бою с Алджамейном Стерлингом.

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