Дана Уайт призвал трёх бойцов UFC завершить карьеру

Президент UFC Дана Уайт призвал трёх бойцов лиги завершить карьеру после того, как они проиграли на турнире UFC 310, который состоялся сегодня, 8 декабря.

«Энтони Смит, Клэй Гуида и Крис Уайдман должны завершить карьеру. Им надо уйти в отставку», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 310.

Напомним, Энтони Смит проиграл Доминику Рейесу техническим нокаутом во втором раунде. Клэй Гуида постучал после того, как Чейз Хупер провёл ему болевой приём на руку. А Крис Уайдман уступил Эрику Андерсу техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее Дана Уайт отреагировал на выступление Мовсара Евлоева в бою с Алджамейном Стерлингом.