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Стрикленд: нравится, что Чимаев несёт чушь обо мне. Характер Хамзата — собачье дерьмо

Стрикленд: нравится, что Чимаев несёт чушь обо мне. Характер Хамзата — собачье дерьмо
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд резко высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Мне нравится, как Чимаев пытается нести всякую чушь про меня. Ты не мужик, твой уровень характера — собачье дерьмо. Участвовал в криптовалютных аферах, продался [Рамзану] Кадырову за машины и сбежал на Ближний Восток, когда руки сутенёра стали слишком сильны. Оставайся на своём пути, шведский парень.

Будет ли он драться в США? Нет. И это говорит о многом. Мы разрешаем въезжать в США всем, а у него моральные качества собачьего дерьма. Фальшивый мусульманин», — написал на своей странице в социальных сетях Стрикленд.

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