Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC стал президентом лиги ACA. Решение было согласовано с Рамзаном Кадыровым

Экс-боец UFC стал президентом лиги ACA. Решение было согласовано с Рамзаном Кадыровым
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев сообщил о том, что новым президентом промоушена станет бывший боец UFC Магомед Бибулатов. Кроме того, Магомед рассказал, что данное решение было согласовано с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Бадаев. У нас в лиге произошли изменения и Магомед Бибулатов назначен президентом организации. Отныне он будет руководить АСА… Майрбек Хасиев полностью отходит от работы в АСА. Он сконцетрируется на своей основной деятельности. Там он нужнее, — сказал Бадаев на пресс-конференции перед турниром ACA 182.

Бибулатов. Вчера [7 декабря], до того как вылететь в Москву, мы провели совещание по поручению Главы республики [Чечня] Рамзана Ахматовича. Он меня назначил президентом лиги. У Майербека Сулумбековича очень много работы, помимо лиги. И такие кадровые изменения раньше тоже были. Сейчас моё время. Есть задача, которая обозначена Главой республики [Чечня]. Думаю, с этой командой в АСА, все ребята знают, какую работу надо делать. И то, что он [Рамзан Кадыров] поставил нам задачу, мы её выполним по-любому, — сказал Бибулатов на пресс-конференции перед турниром ACA 182.

Материалы по теме
Лига ACA официально вводит допинг-тестирование бойцов с 2025 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android