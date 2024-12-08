Алекс Перейра объяснил, за счёт чего Джон Джонс победит Тома Аспиналла

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра объяснил, за счёт чего чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс победит представителя Великобритании Тома Аспиналла.

«Некоторые говорят, что Аспиналл может это, может то. Однако всё сводится к опыту. Джон Джонс — опытный парень, поэтому считаю, что он победит [Аспиналла]», — приводит слова Перейры портал Home of Fight в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Костлявый разделил октагон с соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде.