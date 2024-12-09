19 из 20 независимых журналистов отдали победу Александру Волкову в бою с Сирилем Ганом

На авторитетном сайте MMA Decisions 19 из 20 независимых журналистов, которые пишут в сфере единоборств, отдали топовому российскому бойцу UFC Александру Волкову победу в реванше с бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

Один журналист отдал победу французскому атлету со счётом 29-28, 18 корреспондентов поставили 2-1 по раундам в пользу Драго, а ещё один выставил 30-27 и присудил победу российскому бойцу.

Фото: Скриншот с сайта MMA Decisions

Напомним, реванш между Александром и Сирилем состоялся в Лас-Вегасе (США) 8 декабря на турнире UFC 310. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей. Для француза эта победа стала второй подряд.