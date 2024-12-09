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Фанат, который подрался с Двалишвили, после UFC 310 был замечен с Умаром Нурмагомедовым

Фанат, который подрался с Двалишвили, после UFC 310 был замечен с Умаром Нурмагомедовым
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Казахстанский бизнесмен и президент Федерации борьбы Атырауской области Арман Тугаев (на фото — в чёрной кепке), который подрался с обладателем титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили, был замечен в компании с Умаром Нурмагомедовым и Исламом Махачевым после турнира UFC 310, который состоялся 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на сайте «Чемпионат»

Напомним, следующий поединок грузинский атлет проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Их бой станет соглавным на турнире.

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