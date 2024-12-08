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Гарри: Шавкат — человек, я почти победил его. Этот бой подтверждает: я один из лучших

Гарри: Шавкат — человек, я почти победил его. Этот бой подтверждает: я один из лучших
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Топовый ирландский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Иан Гарри прокомментировал поражение в бою с непобеждённым бойцом UFC казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Их бой состоялся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе и завершился победой Номада единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

"[Я провёл] 25 минут с самым жёстким парнем в дивизионе. Шавкат — человек, и мне почти удалось победить его. Доминировал над ним в грэпплинге и был близок к финишу. О, я вообще-то ударник. Этот поединок лишь подтверждает, что я — один из лучших бойцов в мире», — сказал Гарри на видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

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