Гарри: Шавкат — человек, я почти победил его. Этот бой подтверждает: я один из лучших

Топовый ирландский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Иан Гарри прокомментировал поражение в бою с непобеждённым бойцом UFC казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Их бой состоялся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе и завершился победой Номада единогласным решением судей.

"[Я провёл] 25 минут с самым жёстким парнем в дивизионе. Шавкат — человек, и мне почти удалось победить его. Доминировал над ним в грэпплинге и был близок к финишу. О, я вообще-то ударник. Этот поединок лишь подтверждает, что я — один из лучших бойцов в мире», — сказал Гарри на видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.