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Чемпион UFC Ислам Махачев стал номинантом на премию «Сабмишен года»

Чемпион UFC Ислам Махачев стал номинантом на премию «Сабмишен года»
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев стал номинантом на премию «Сабмишен года» по версии UFC за удушающий приём (д’Арс), которым тот победил бывшего временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Дастина Порье. Об этом сообщила пресс-служба промоушена на своей странице в социальных сетях.

Фото: Getty Images

Также на победу в данной номинации претендует чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси за победу в бою с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг Исраэлем Адесаньей удушающим сзади. Остальные номинанты пока не объявлены. Голосование пройдёт среди фанатов и состоится 27 декабря.

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