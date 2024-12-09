«Это была провокация со стороны Нурмагомедова». Двалишвили — о своей потасовке с фанатом

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили прокомментировал свою стычку с болельщиком, которая произошла на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Ранее стало известно, что перепалка бойца была с казахстанским бизнесменом и президентом Федерации борьбы Атырауской области Арманом Тугаевым, который позже был замечен в компании с Умаром Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Этот казах — старый друг Нурмагомедова, есть даже старые фото, где они проводят время вместе. Поэтому это были просто грязные уловки и провокация со стороны дагестанца», — написал Двалишвили под видео, где запечатлена его перепалка с Тугаевым.

Напомним, следующий поединок грузинский атлет проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Их бой станет соглавным на турнире.