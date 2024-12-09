Камил Гаджиев оценил победу Евлоева над Стерлингом

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 310 и завершился победой Евлоева единогласным решением.

«Не всё здесь начиналось гладко. Начало боя как будто забрал Стерлинг, а потом Мовсар перехватил и сделал своё дело.

Снова победа решением. Снова к Мовсару могут быть вопросы, он как будто не выполняет то требование, которое UFC негласно предъявляет к нему, – побеждать досрочно. Это была не досрочная победа, но можно ли сказать, что она была безликой? Нет. На самом деле это было круто», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.