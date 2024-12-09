«Это изменило всё». Ган сделал заявление о реванше с Волковым

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) французский боец Сириль Ган прокомментировал победу в реванше с россиянином Александром Волковым, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Всем большое спасибо за поддержку. Травма в начале боя изменила всё. Мы хотели другого, но, несмотря на всё, рады победе», — написал Ган в социальных сетях.

Напомним, Ган победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28), что вызвало споры. Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что посчитал Волкова победителем.

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