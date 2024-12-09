Шон Стрикленд прокомментировал анонс реванша с дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд прокомментировал официальный анонс реванша с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоится 9 февраля на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия).

«Пора вернуться из свободы в Австралию. Отрицать, низлагать и защищать… Без понятия, кто это сказал, но мне нравится. Цепляет…» — написал Стрикленд в социальной сети X (ранее Twitter).

Первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе и завершился победой южноафриканца раздельным решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.

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