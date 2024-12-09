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«Тогда он легко победит». Экс-чемпион назвал ключ Фьюри к успеху в бою с Усиком

«Тогда он легко победит». Экс-чемпион назвал ключ Фьюри к успеху в бою с Усиком
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Билли Джо Сондерс высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Фьюри не нужно тренироваться усердней, это нужно делать умнее. Без нокдауна он бы победил. Из-за чего случился нокдаун? Его поймали. Нельзя расслабляться. Вот почему Усик находится на таком уровне, вы не можете выключаться ни на секунду.

Вы можете выиграть 9, 10 или 11 раундов, но Усик настолько хорош, что может произойти всё что угодно. Если Фьюри не потеряет концентрацию, то легко победит», — приводит слова Сондерса издание talkSPORT.

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