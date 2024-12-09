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Оливейра сказал, когда будет готов сразиться с победителем реванша Махачев — Царукян

Оливейра сказал, когда будет готов сразиться с победителем реванша Махачев — Царукян
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил о готовности сразиться с победителем титульного реванша между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном уже весной.

«Мне безразлично, кто победит, я буду следующим. Когда мы подерёмся? Всё будет зависеть от того, в каком состоянии они будут после боя. Мне всё равно, я готов драться и в феврале, и в марте. Но всё будет зависеть от боя», — сказал Оливейра в интервью TNT Sports.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния).

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