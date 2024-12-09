Олейник ответил, когда Евлоев станет претендентом на титул UFC

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался о перспективах непобеждённого полулегковеса организации соотечественника Мовсара Евлоева (19-0).

Напомним, на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Евлоев победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.

«Мовсару нужно методично убивать всех в своём дивизионе. Ему-то какая разница? Он побеждает и зарабатывает деньги. В любом случае один-два боя – и он будет главным претендентом», — цитирует Олейника издание Fight.ru.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.